Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Cumhurbaşkanı Adayı mı, Belediye Başkanı mı?'

"İstanbul Kaderine Terk Edilmiş Durumda"

Okandan, İstanbul’da bir yıl boyunca yaşadığını belirterek, "İstanbul’da günlük 5 saatim trafik çevirmesinde kayboluyor. Şehir kaderine terk edilmiş bir durumda. Ama belediye başkanı başka şeylerle uğraşıyor," dedi. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair belirsizliğe dikkat çeken Okandan, "Gerçekten, İmamoğlu şimdi Cumhurbaşkanı aday adayı mı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı? Bu çatışmayı çözemedim," ifadelerini kullandı.

"Tribünlere Oynanan Şov Samimi Değil"

İmamoğlu’nun Kayseri’de düzenlediği programlara da değinen Okandan, "Benim şehrime gelip, sanayicilerimizi ve liderimizi eleştiriyorsa, buna cevap vermek benim için farz olur. Ancak o sahne önündeki şovu samimi bulmuyorum," diyerek eleştirilerini sürdürdü.