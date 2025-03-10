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- Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Cumhurbaşkanı Adayı mı, Belediye Başkanı mı?'
Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Cumhurbaşkanı Adayı mı, Belediye Başkanı mı?'
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve belediye başkanlığı arasında bir 'kavram çatışması' yaşandığını ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Okandan, İmamoğlu'nun İstanbul'a yeterince hizmet sunmadığını ve başka şehirlerde programlar düzenlemesini eleştirdi.
"İstanbul Kaderine Terk Edilmiş Durumda"
Okandan, İstanbul’da bir yıl boyunca yaşadığını belirterek, "İstanbul’da günlük 5 saatim trafik çevirmesinde kayboluyor. Şehir kaderine terk edilmiş bir durumda. Ama belediye başkanı başka şeylerle uğraşıyor," dedi. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair belirsizliğe dikkat çeken Okandan, "Gerçekten, İmamoğlu şimdi Cumhurbaşkanı aday adayı mı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı? Bu çatışmayı çözemedim," ifadelerini kullandı.
"Tribünlere Oynanan Şov Samimi Değil"
İmamoğlu’nun Kayseri’de düzenlediği programlara da değinen Okandan, "Benim şehrime gelip, sanayicilerimizi ve liderimizi eleştiriyorsa, buna cevap vermek benim için farz olur. Ancak o sahne önündeki şovu samimi bulmuyorum," diyerek eleştirilerini sürdürdü.