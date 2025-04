Başkan Okandan, 'Kayseri için gece gündüz çalışıyoruz'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, haftalık yapılan çalışmaları değerlendirerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri’de yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Okandan, "Bir hafta geçiyor; haftanın gecesinde gündüzünde milletvekillerimize, belediyelerimize ve teşkilatlarımıza baktığımızda adeta canhıraş bir gayret, çalışma ve mücadele görüyoruz. Gündüz programlarını gerçekleştiriyoruz, gecenin saat 4’ünde bile Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle bal üreticilerine arı desteği sağladığına şahit oluyoruz. Hamdolsun, birileri uyurken dahi vatandaşa hizmet kaygısıyla ve gayretiyle çalışan bir anlayışa sahibiz. Temel atma programlarından, gerçekleştirilen turizm faaliyetlerine; sendika ve odaların taleplerinin karşılanması için yapılan çalışmalardan devam eden yatırımlara kadar birçok alanda yoğun bir mesai yürütüldü. Bu kapsamda, Şaban Çopuroğlu vekilimiz hızlı tren şantiyesini ziyaret etti. Dursun Ataş ve Bayar Özsoy vekillerimiz ise ilçe muhtarlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulundu" dedi.

Geçen hafta Azerbaycan’da diplomatik görüşmelere katıldıklarını belirten Başkan Okandan, "Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da diplomatik görüşmelere katılmıştık. Döndüğümüzde ise don olaylarından etkilenen Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi bölgelerinde temaslarda bulunduk. Belki kamuoyunun çok fazla bilgisi olmadı, ancak Tarım Reformu Genel Müdürümüz Osman Yıldız’ı da Kayseri’de misafir ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdik.Dün büyük bir heyecanla Kayserispor maçındaydık. Hamdolsun, her hafta güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bu başarılar bizleri mutlu ediyor. Her zaman şehrimizin takımı Kayserispor’un yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler, Kayseri ile ilgili her konuda bir ve beraberiz" dedi.



Öte yandan kentsel dönüşümün önemli olduğunu ifade eden Okandan,"İstanbul’da yaşadığımız deprem hadisesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kentsel dönüşüm vizyonunun ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Birilerinin birkaç yıl önce 'deprem master planı' diye ortaya attığı, ancak bir çivi bile çakılmayan projelerin aksine, hamdolsun AK Parti döneminde sözde değil özde işlerin nasıl yapıldığını tüm milletimiz bizzat gördü ve görmeye de devam ediyor. Nasip olursa, bu hafta bir günümüzü 'Halk Günü' olarak ilan edeceğiz. Başkan yardımcılarımız ve ekibimiz de hazır bulunacak. Sosyal medya hesaplarımızdan da bu duyuruyu yapacağız. Her alanda gece gündüz demeden vatandaşlarımızla iletişim halinde olarak, tevazu, samimiyet ve gayret ilkelerini ön planda tutarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağız" diye konuştu.