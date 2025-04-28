Talas'ta Konut Arsası İhalesi

Talas Belediyesi Meclis Salonunda 30 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek ihale encümen huzurunda düzenlenecek.

Muhammen bedeli 48 milyon TL olan bu ihalede 18 taksit imkanı bulunuyor.

Bu satıştan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği hizmet ve yatırım projelerinde kullanılacak.

Bu konut arsası ve ihale süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunun 2420 ve 2440 dahili hatları üzerinden yetkililerle iletişime geçebilirler.

Ayrıca ihale şartnamesi de aynı birimden temin edilebilir.