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Başkan Okandan, Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi.

Başkan Okandan, Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada ‘Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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