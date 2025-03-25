Kayseri Şehir Hastanesi'nde Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenlendi

Burada konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, “Down sendromu, fazla bir kromozom değil, sadece genetik bir farklılıktır; ancak bu fazladan bir sevginin, neşenin ve samimiyetin simgesidir. Bu çocuklarımız hayata büyük bir coşkuyla sarılır, her anı bir kutlamaya dönüştürür ve etraflarına koşulsuz sevgi saçarlar. Hepimize örnek niteliğinde öyle güzel özellikleri var ki, örneğin bir çocuk saflığı ile doğru olup, yalan söylememeleri gibi. Onların saf kalpleri, içten gülüşleri ve engelsiz sevgileri, hepimize hayatın en önemli derslerini verir” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Gelişim Birimi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü programı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Hastane Yöneticilerimiz, Özkar Özel Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Kübra Çavuş ve öğretmenleri, hastane hekimleri ve hastane personelleri katılım sağladı.

Burada konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan; "Bugün; sevginin, saflığın, neşenin en içten ve en özel halini paylaşmak için bir araya geldik. Down sendromlu çocuklarımızın renkli dünyalarına bir kapı aralayacağımız bu özel günde, onların eşsiz güzelliklerini ve bize kattıkları değerleri bir kez daha hatırlamak için buradayız. Programın hazırlanmasında emeği geçen hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Gelişim Birimimize ve bize destek veren Özkar Özel Eğitim Kurumu Hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkür ediyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum. Down sendromu, fazla bir kromozom değil, sadece genetik bir farklılıktır; ancak bu fazladan bir sevginin, neşenin ve samimiyetin simgesidir. Bu çocuklarımız hayata büyük bir coşkuyla sarılır, her anı bir kutlamaya dönüştürür ve etraflarına koşulsuz sevgi saçarlar. Hepimize örnek niteliğinde öyle güzel özellikleri var ki, örneğin bir çocuk saflığı ile doğru olup, yalan söylememeleri gibi. Onların saf kalpleri, içten gülüşleri ve engelsiz sevgileri, hepimize hayatın en önemli derslerini verir: Sevmek, paylaşmak ve her anın kıymetini bilmek. Bugün burada, onların yeteneklerini, başarılarını ve ışıltılarını hep birlikte göreceğiz. Gelin, bugün onların gözlerindeki ışığı birlikte hissedelim, kalplerindeki sevgiye ortak olalım ve onlara ve fedakar ailelerine 'Siz bizim için değerlisiniz!' mesajını verelim” ifadelerinde bulundu.