Başkan Özdemir 'Sahabiye bölgesinde gecekondular yıkıldı, otopark olarak kullanılıyor'

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak Moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Özdemir ; "Belediyelerde iletişim problemi şöyle; ben sadece belediye meclis üyeleriyle toplantılara katıldığımda görüşebiliyorum. O zaman sadece görüşebiliyoruz. Şu anda bir iletişim sıkıntısı görünmüyor çünkü Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı maalesef göremiyoruz. Kocasinan, kırsal bir kesim ve Kocasinan bölgesinde gecekondu kesimi çok olduğu için uyuşturucu meselesi de artıyor. Ben buradan Sayın Valimize ve Emniyet Müdürümüze, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri’de bu konuda güzel bir çalışma yapıyorlar, Fakat bazen yeterli olmadığı durumlar olabiliyor ve bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Kocasinan’daki kentsel dönüşüm olayları maalesef seçim zamanlarında söyleniyor ama şu anda yapılan bir şey yok. Biliyorsunuz, Sahabiye bölgesinde kentsel dönüşüm kapsamında gecekondular ve iki katlı evler yıkıldı, fakat şu anda sadece otopark olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.