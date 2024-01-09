Başkan Özdoğan: 'Amacımız Hacılar'a daha kaliteli hizmet sunmak'

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna yeni bir araç daha ekledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Amacımız Hacılar'a daha kaliteli hizmet sunmak' dedi.

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  • 09.01.2024 12:17
  • Güncelleme: 09.01.2024 12:31
Başkan Özdoğan: 'Amacımız Hacılar'a daha kaliteli hizmet sunmak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna yeni bir araç daha ekledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Amacımız Hacılar’a daha kaliteli hizmet sunmak” dedi.

Hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek adına araç filosunun genişletildiğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yerli ve milli üretim olan greyder ile belediye ekiplerinin saha çalışmalarında artık daha güçlü olduğunu belirtti ve iş makinesinin Hacılar’a hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özdoğan, ilçeye 6 Milyon 700 Bin TL yatırımla kazandırılan ve kış başta olmak üzere 4 mevsim boyunca vatandaşlara hizmet edecek olan iş makinesinin alımıyla araç filosunun genişlediğini vurgulayarak, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Görev süreleri boyunca araç filosunu genişletmeyi taahhüt ettiklerini belirten Özdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu araçlarımızın sayısını artırmak bize nasip oldu. Bu konuda yerli ve milli olması önceliğimizdi ve bunları ilçemize kazandırmak için bir süreç gerekiyordu. Son model hidrolik sistemlerle donatılmış yerli ve milli bir iş makinesi olan greyder, kış çalışmaları başta olmak üzere diğer mevsimlerde de belediyemizin gücüne güç katacak nitelikte. Bu aracın filomuza kazandırılmasında emeği geçen tüm değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kullanacak personelimize de başarılar diliyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.”

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İHA

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