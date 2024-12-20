Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ile hemhâl olan Başkan Özdoğan; "Esnafımız, Hacılar ekonomisinin bel kemiğidir. Onların ihtiyaçlarına kulak vermek, daha güçlü bir Hacılar inşa etmek için önemli bir adımdır" dedi.

Esnaf ziyaretleri sırasında işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Özdoğan, belediye olarak esnafın karşılaştığı sorunlara çözüm bulma noktasında her zaman destekçi olduklarını belirtti. Başkan Özdoğan; "İlçemizin ticaret potansiyelini artırmak ve esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çalışıyoruz. Esnafımızın taleplerini yerinde dinleyerek belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında esnafın belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin kendilerini motive ettiğini dile getiren Başkan Özdoğan; "Hacılar’ın kalkınması, esnafımızın güçlü olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. El birliğiyle çalışarak ilçemizi daha ileri taşıyoruz. Sürekli istişare halinde olduğumuz esnafımızın öneri ve talepleri, hizmet politikalarımıza yön veriyor. Daha güzel bir Hacılar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Özdoğan; esnaf ve vatandaşların taleplerine her zaman öncelik verdiklerini ifade etti. "Hacılar’da esnafımızın güler yüzü, ilçemizin kalkınmasının en güzel işaretidir. Onlarla birlikte olmaktan, öneri ve taleplerine çözüm üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; esnaf ziyaretlerini düzenli olarak sürdürerek ilçenin ticaret hayatını geliştirme adına çalışmalarına devam edeceğini belirtti.