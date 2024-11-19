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  • Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da kaliteli ulaşım için çalışıyoruz'

Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da kaliteli ulaşım için çalışıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 2024 yılı itibarıyla ilçede tamamlanan yol yapım çalışmaları ilişkinna değerlendirmede bulundu.

Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da kaliteli ulaşım için çalışıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 2024 yılı itibarıyla ilçede tamamlanan yol yapım çalışmaları ilişkinna değerlendirmede bulundu.

Bu sezon ilçede 150 bin metrekare kilitli parke yol çalışmasının tamamlandığını duyuran Başkan Özdoğan, yapılan bu yatırımlarla Hacılar’da ulaşım kalitesini artırmayı ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Özdoğan; ilçedeki yolların hem estetik hem de güvenlik açısından yenilendiğini ifade ederek; "Hacılar’ın her köşesine kaliteli ve modern hizmetler ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam standartlarını sağlamak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek” dedi. Başkan Özdoğan, bu çalışmaların Hacılar’ın değerine değer katmakta büyük rol oynadığını vurguladı.

Hacılar’da altyapı ve üstyapı yatırımlarına öncelik vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan; "İlçemizin gelişimini destekleyecek, modern şehircilik anlayışıyla uyumlu yeni projeler planlıyoruz. Hacılar’ımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri ilçemize kazandırmak için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuşarak, yeni projelerin müjdesini verdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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