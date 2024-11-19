Kayseri'de hangi markalar kara listede: Neyle suçlanıyorlar?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi belli aralılarla güncellenmeye devam ediyor.

Yeni listeye göre ülkemizde taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 757'ye sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 151'e yükseldi.

18 Kasım tarihinde yayınlanan yeni listede sadece 1 Kayseri firması bulunuyor

Kayseri'de bulunan gıda üreticilerinden en çok et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreticileri, ürettikleri gıda ürünlerinde taklit tahşiş yaptıkları gerekcesiyle kara listeye alındılar. Hangi markalar, niçin kara listede?

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı kara listede Kayseri'de hiçbir taklit ürün söz konusu olmazken, pastırma ve sucuk üretiminde ülkemizde önemli bir yere sahip olan Kayseri'de daha çok et ve et ürünlerinde yapılan tağşiş söz konusu.

Et ve et ürünlerinde yapılan tağşiş (içerik yanıltması) ise daha çok ürün içeriğinde olmaması gereken maddelerin eklenmesi veya içerikte yazan katkıların dışında bir katkı kullanılması şeklinde vuk'u buldu.

En çok da sucuk içeriğinde olmaması gereken sakatat eti, baş eti, kanatlı eti, taşlık gibi ürünlerin ürün incelemelerinde ortaya çıkması, bu ürün ve markaların kara listeye alınmalarına neden oldu.

Tağşiş yapılan ikinci sıradaki en önemli ürün grubu da süt ve süt ürünleri. Bu ürünlerde de özellikle eritme peynir içeriğinde nişasta bulunması, yoğurt ve kaşar içinde bitkisel yağ bulunması veya yağ oranın düşük olması gibi nedenler bu markaların Bakanlıkça kara listeye alınmasına sebep oldu.

Kayseri açısından en sevindirici olan ise kara listeye giren ürünlerde, tek tırnaklı veya domuz eti gibi yenilmesi haram olan ürünlerin kullanılmaması.

Son 45 gün içinde kara listede Kayseri'den et ve süt ürünleri dışında sadece tek bir multivitamin gıda takviye ürünü bulunuyor.

2024 yılı Ekim ayından itibaren Bakanlığın kara listesine giren marka ve uygunsuzluk nedenleri: