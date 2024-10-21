Başkan Özdoğan: 'Hayırseverlerimiz ile geleceğe yatırım yapıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı’nın yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Özdoğan, vakıf yönetimi ve hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelerek, vakfın çalışmaları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Bilal Özdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, vakfın özellikle üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteklerinin önemine dikkat çekerek, "Hacılar Kültür Yardım ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Baktır ve hayırsever iş insanlarımızla yeni dönemin istişare toplantısını gerçekleştirdik. Hayırseverlerimizin destekleriyle 1000’e yakın üniversiteli gencimize verdiğimiz burs ve diğer konuları görüşerek karara bağladık" diye konuştu.

Vakfın Hacılar halkı için büyük bir dayanışma örneği oluşturduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, "Hacılar’ımız, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman ihtiyaç duyulan her alanda insanımıza destek olmaya devam ediyor. Bu hayırlı faaliyetlerin gerçekleşmesinde katkı sağlayan hayırsever iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, eğitim alanında yapılan desteklerin gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun altını çizerek, Hacılar’ın bu dayanışma kültürünü sürdüreceğini belirtti.