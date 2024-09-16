Başkan Özdoğan: 'İlçemizde büyük bir dönüşüm yaşanıyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe merkezinde yapımı süren kentsel dönüşüm ve TOKİ konutları projelerinin ilerlemesi sırasında ilçe meydanı ve bazı güzergâhlarda değişiklikler yapıldığını belirterek vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

Hacılar da yaşanan kentsel dönüşüm çalışmaları yol güzergâhlarında da değişimlerin yaşanmasına neden oluyor. İlçe merkezinden geçen aşağı mahalle ile yukarı mahalle arasındaki yolun çalışmalar kapsamında trafiğe kapatılması nedeniyle açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemizde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları sebebiyle Orta Cami önünden Cami Kebir istikametine giden Yukarı Mahalle-Aşağı Mahalle bağlantı yolu geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı" dedi.

Daha da güzel bir Hacılar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özdoğan, "Kıymetli hemşerilerim, Orta Cami’nin önünden Cami Kebir istikametine giden Yukarı Mahalle-Aşağı Mahalle bağlantımız itibariyle trafiğe kapatıldı. Bloklarımızın yapımı dolayısıyla buradaki yol aksları değişiyor. Bu geçici süreden sonra, önümüzdeki yaz itibariyle, bloklar arasından oluşturulacak Yukarı Mahalle-Beğendik ve Yediağaç bağlantımız buradan sağlanacak. Yukarı Mahalle’den Baktıroğlu Camii istikametine ve Tutamseki Ören Kentsel Dönüşüm ilk etap bloklarına ulaşmada herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtmek isterim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Merkezi’nin oybirliğiyle aldığı karar gereğince kapatılan hattımız, hem inşaatın devam edebilmesi hem de en önemlisi insanlarımızın can güvenliği açısından geçici olarak kapatılmıştır. Bu süreçte tüm hemşerilerimizin göstermiş olduğu ve göstereceği anlayışa teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın can güvenliği önceliğimizdir, bu nedenle bu tedbirlerin alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.