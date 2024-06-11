Başkan Özdoğan: 'İlçemize ve esnafımıza yeni ticaret alanları kazandırıyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe merkezinde Ülfet & Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi’nin hemen yanında yapımı tamamlanan 6 adet yeni ticaret alanını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan kısa sürede yapım çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, “ilçemize ve esnafımıza yeni ticaret alanları kazandırıyoruz” dedi.

Hacılar da yapımına kısa süre önce başlanan ve esnafın rahatı için yenilenen ticaret alanlarının yapımını inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 adet yeni ticaret alanındaki son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Özdoğan kısa süre içinde tamamlanarak ihale ile esnafın kullanımına başlayacağı ticaret alanları hakkında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yeni ticaret alanlarının yapımında da sona geldik. Temmuz ayı itibariyle ihale aşamasına geçmiş olacağız. Bu 6 adet ticari yapımız yaklaşık 100 m büyüklüğünde olup, ilçemizde ihtiyaç duyulan iş yeri ihtiyacını giderme adına önemli bir çalışmayı da tamamlamış olacağız. İnşallah burada hem eczacılarımıza hem de diğer iş yeri sahiplerine ihale yoluyla bu dükkânları temin noktasında yardımcı olmuş olacağız."

Özdoğan, ilçe meydanında yürütülen çalışmalar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Hem aile sağlığı merkezimiz, hem toplum sağlığı merkezimiz, hem ticarethanelerimiz hem de hükümet konağımız ve belediye binamızın bulunduğu bir meydan oluşturuyoruz. Bu meydanda güzel işletmeleri de vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun."

Hacılar Belediyesi’nin İlçenin gelişimi ve refahı için çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Özdoğan, yeni ticaret alanının tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Özdoğan, yeni iş yerlerinin açılmasıyla birlikte esnafa ve vatandaşlara yeni fırsatların da sunulacağını sözlerine ekledi.