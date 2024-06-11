Aydınlıkevler'de kentsel dönüşüm başlıyor

İlçenin dört bir yanında, güvenilir ve huzurlu yuvaların yapılması için, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi’nde ilk kentsel dönüşüm çalışmasına başladı.

Dönüşüm alanında bulunan eskimiş 5 yapının yıkımına başlayan Melikgazi Belediyesi, bölgede modern, sağlam ve konforlu konutlar ile dükkanların yapılması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Melikgazi Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Anbar, Kazım Karabekir, Battalgazi ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki çalışmalara Aydınlıkevler Mahallesi de eklenerek şehrin merkezindeki eski yapıların, modern, sağlam ve konforlu yapılara dönüştürülmesi hedefleniyor. Eski adıyla Çorakçılar, şimdiki adıyla Aydınlıkevler Mahallesi’nde eskimiş 5 bloğun yerine, 2 blok konut ve dükkanın yapılması için yıkım çalışmalarına başlandı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Aydınlıkevler Mahallemiz’de, eski Çorakçılar’da, ilk kentsel dönüşüm çalışmamız başladı. Geçtiğimiz dönemden beri üzerinde uğraştığımız güzel bir çalışma. Bu bölgeye belediye eliyle ilk kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Burada boşalan 5 bloğu tek tek yıkarak inşallah 2 blokluk güzel bir dönüşüm yapacağız. Hayırlı olsun. Melikgazi Belediyesi olarak biz birçok bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Anbar’da, Kazım Karabekir’de, Küçükali-Battalgazi bölgemizde ve Yıldırım Beyazıt’ta yapıyoruz. Burada da, şehrin merkezinde eskimiş yapıların, özel sektör eliyle çözülmesi zor olan yerlere giriyoruz. Yaklaşık 100 hissedarlık bir bölge. Yüzde 95 oranında anlaştık. Diğer kalan hissedarlarla da anlaşmak üzereyiz. Yıkım da başladı. İnşallah yıkımdan sonra ihalemizi yapacağız. Eski adıyla Çorakçılar, şimdiki adıyla da Aydınlıkevler Mahallemize de yeni konutlarımızı kazandıracağız. Cenabı Allah kazasız belasız tamamlamayı, vatandaşlarımızın da huzur içerisinde oturmasını nasip etsin" dedi.

Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal da; "Başkanımız, kentsel dönüşüm talebimizden sonra çok hassasiyet gösterdi, çok emek verdi. Bu mahallenin hem modern bir kimliğe kavuşması hem de diğer sorunları için hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na göstermiş olduğu hassasiyet ve çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.