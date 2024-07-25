Başkan Özdoğan: 'İyi insan yetiştirmek ana hedefimiz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor yönetim kurulunu makamında kabul etti. Başkan Özdoğan, ‘Tüm yaş gruplarında spora başlamak ve başarı sağlamak, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizi futbol camiasına kazandırmak’ istediklerini belirtti.

Hacılar Erciyesspor yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, kulüp başkanı Yusuf Hakan Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, yönetim kurulu üyeleri ve antrenör Mehmet Susamış katıldı.

Hacılar Erciyesspor yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, "Her zaman spor ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek şunları ekledi: "Hacılar Erciyessporumuz yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Mehmet hocamıza ve yönetimimize hayırlı olsun. Hocamız, altyapıdaki başarılarıyla tanınan ve bilinen bir isim. Amacımız, tüm yaş gruplarında spora başlamak ve başarı sağlamak, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizi futbol camiasına kazandırmak. Yönetimimiz, hocamız ve kulüp başkanımız bu konuda ciddi gayret gösteriyorlar. Hacılar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de sporun yanındayız. İlçemizdeki güzel stat ve atmosfer dolayısıyla futbol bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımımız da sezona hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Hem Kayseri’mize hem de Türkiye’mize iyi insan yetiştirmek ana hedefimiz. Rabbim yönetimimizi muvaffak eylesin. Yerel yönetim olarak her zaman kulübümüzün yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Tüm Hacılar’ı ve Kayseri’yi de hem sponsorluk hem de seyircilik noktasında destek olmaya davet ediyoruz. İnşallah takımımız kazasız belasız bir sezon geçirir" dedi.

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, "Uzun zamandır Hacılar Erciyesspor’la birlikte hareket ediyoruz. Daha önce tesisleri olmayan bir kulübün şimdi tesisleri var, ilgilenen bir yönetim kurulu var. Altyapıya verilen önemle sporcular yetiştiriliyor. Üst yapıda da Hacıları en iyi şekilde temsil etmek için istek ve arzumuz devam ediyor. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz destek, Hacılar Erciyesspor da karşılığını gördü. Bundan sonra da daha iyilerini göreceğiz inşallah" dedi.

Antrenör Mehmet Susamış ise, "Altyapıda çalışmalarımız full time devam ediyor. Gelecekte daha iyi olacak. Bu toprağın evlatları çıkıp güzelce oynayacak. Hacıların içerisindeki bir velimiz, oğlunu veya yeğenini seyretmek için gelecek. Başladığımız günden beri sizlerin ve yönetimimizin güzel kalbine layık oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin destekleri eksik olmaz inşallah" dedi.