Çopuroğlu, Kurtulmuş'u ziyaret etti yasaları görüştü
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek meclis gündeminden geçen ve gelecek olan yasalarla ilgili görüştü.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek; meclis gündeminden geçen ve gelecek olan yasalarla ilgili görüştü.
Aralarında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun da bulunduğu milletvekilleri; davet üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Meclis Başkanlığı Konutu’nda ziyaret etti. Meclis gündeminden geçen ve gündeme gelecek olan yasalarla ilgili Kurtulmuş ile görüşen Çopuroğlu; yakın ilgisinden dolayı Kurtulmuş’a teşekkür etti.