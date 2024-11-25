Başkan Özdoğan: 'Kar rahmettir, çalışmalarımız sürüyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı yürütülen kar küreme ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, belediye ekiplerinin 15 araç ve 40 personel ile sahada aktif olarak görev yaptığını açıkladı.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya çıktığını vurgulayarak, “Arkadaşlarımız, tuzlama, yol açma ve kar temizleme işlemlerini koordineli bir şekilde sürdürüyor. Öncelikli olarak toplu taşıma güzergahları, ana arterler ve bağlantı yollarına müdahale ediliyor. Kar yağışı devam ederken, ekiplerimiz vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kesintisiz sürdürebilmeleri için 7 gün 24 saat çalışıyor” dedi.

Başkan Özdoğan’dan sürücülere uyarı

Bağlar bölgesindeki çalışmaları da inceleyen Başkan Özdoğan, Hacılar’daki sürücülere uyarıda bulunarak, "Sakar Çiftliği mahallemizi Beğendik ve Yediağaç mahallelerine bağlayan ana arterlerimizde ekiplerimizin çalışmaları sayesinde yollarımız açık durumda. Ancak kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bu nedenle, kıymetli hemşehrilerimizden özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Kış lastiği, güvenli ulaşımın olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu.

Kar yağışının hem doğa hem de tarım için büyük bir nimet olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Kar rahmettir, berekettir. Yağışların tarıma ve üretime olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu süreci hem vatandaşlarımız için hem de doğa için en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediyesi hazır ve nazır

Hacılar Belediyesi, kar yağışının etkisini artırdığı günlerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve gündelik hayatın aksamasını önlemek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Başkan Özdoğan, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri için Hacılar Belediyesi’nin her zaman ulaşılabilir olduğunu belirterek, ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.