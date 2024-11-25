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Vali Çiçek jandarma aracında doğan bebeği ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarıldıktan sonra jandarma aracında dünyaya gelen bebeği Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Çiçek jandarma aracında doğan bebeği ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarıldıktan sonra jandarma aracında dünyaya gelen bebeği Kayseri Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

İlçeye bağlı Yünören mahallesinde ikamet eden N.Ş.; akrabasının hamile olması ve doğum yapacak olması nedeniyle hastaneye gittikleri esnada Elbaşı mahallesinde yolda kaldıklarını yetkililere bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma devriyesi bölgeye ulaştı. N.Ş. ile hamile D.Ş.; ekip arabasına alınarak ambulansa yetiştirilmek üzere harekete geçti. Doğumu başlayan D.Ş., ekip aracında ekiplerin de yardımıyla erkek bebek dünyaya getirdi. D.Ş. ve bebek, güvenli bölgede sağlıklı bir şekilde ambulansa teslim edildi.

Vali Çiçek’ten bebeğe ziyaret

Öte yandan; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ile beraber Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebeği ziyaret etti. Bebeğin annesi ile görüşen Vali Çiçek, bebebe ’Alparslan Ayaz’ isminin verildiğini söyledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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