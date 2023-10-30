Başkan Özdoğan: 'Kayseri'mizi cumhuriyetin 100'üncü yılında güzel eserlerle buluşturmak istedik'

Cumhuriyet'in 100. yılında Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen '3.Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi' açıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Kayseri'mizi cumhuriyetin 100'üncü yılında güzel eserlerle buluşturmak istedik' dedi.

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  • 30.10.2023 11:18
  • Güncelleme: 30.10.2023 11:18
Başkan Özdoğan: 'Kayseri'mizi cumhuriyetin 100'üncü yılında güzel eserlerle buluşturmak istedik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhuriyet’in 100. yılında Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3.Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi’ açıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Kayseri’mizi cumhuriyetin 100’üncü yılında güzel eserlerle buluşturmak istedik” dedi.

Kentte bulunan bir Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen törene Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı Nimet Gönenç Çınaroğlu, yarışmada dereceye giren fotoğrafçılar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “6 aylık bir süreçte bu yarışma gerçekleşti. 2019 yılından beri ilçemizde çekilen fotoğraflar. 145 sanatçımızda eserleriyle bize geldiler. 34 değişik ilden ilçemize geldiler. Tabi ki Anadolu’muz çok güzel bir diyar. Kayseri’miz güzel bir il. Kayseri’mizin güzel ilçelerinden biriside Hacılar ilçemiz. Kayseri’mizi cumhuriyetin 100’üncü yılında böylesi anlamlı bir günde güzel eserlerle buluşturmak istedik. Bu eserler içerisinde tabi ki seçim yapmak kolay olmadı. Kıymetli jüri üyelerimiz emek verdiler. Gerekli değerlendirmeleri yaptılar. İlk 3 eserimiz akabinde de mansiyona hak kazanan 3 eserimiz ve 30 eserde sergilenme hakkı kazandılar. Ben bu yarışmaya katılan ilimiz ve ilçemize gelen herkese teşekkür ediyorum. Güzelliklere güzellik kattılar. Bizde bu güzellikleri ilimizle buluşturmak adına böyle güzel yerde sergileme aşamasındayız” şeklinde konuştu. Protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle sergi ziyarete açıldı.

Sergide, fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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İHA

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