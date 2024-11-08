Başkan Özdoğan: 'Spor ahlakı ve disiplin ile yeni nesiller yetiştiriyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ERVA Spor Okulları’nda düzenlenen Taekwondo Kuşak Töreni’ne katılarak, genç sporcuların sevincine ortak oldu.

Başkan Bilal Özdoğan, sporcuların büyük bir heyecan ve coşkuyla sahne aldığı törene katılarak, genç sporculara yeni kuşaklarını ve madalyalarını takdim etti. Başkan Özdoğan, gençlerin sporla kazandığı özgüvenin önemine dikkat çekerek, aileleri ve eğitmenleri tebrik etti.

"Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz"

Yunus Çepken İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenen törene, Kayseri Vali Yardımcısı ve Hacılar Kaymakam Vekili Ömer Tekeş, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, ilçe protokolü, sporcular ve aileler katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise video bağlantısı ile öğrencilere seslenerek, ”Her mahallede olacağız ve gençlerimizi zehirlemek isteyenlere, sosyal medyada tuzağa çekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Özdoğan, törende yaptığı konuşmada sporun gençlerin kişisel gelişimindeki önemine değinerek, "Sevgili gençler, başarılarınızın sporda ve eğitimde artarak devam etmesini diliyorum. ERVA Spor Okulları’nda 8 branşta eğitim gören 433 öğrenciye ulaştık, bu sayının giderek artacağını umuyorum. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Spor Ahlakı ve Disiplin ile Yetişen Nesiller Yetiştiriyoruz"

Başkan Özdoğan, sporun gençlerde ahlak ve disiplin gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Gençlerden, hem ülkemizin bayrağını dalgalandırmalarını hem de topluma katkı sağlayan bireyler olmalarını dileyen Özdoğan, "Sporun ahlak ve disiplin kazandıran bir alan olduğunu biliyoruz. Hem iyi sporcular olarak bayrağımızı dalgalandırmanızı hem de doğru, güzel insanlar olarak bu ülkeye hizmet etmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarla Hacılar’ı temsil etmelerini dileyen Başkan Özdoğan "Bugün kuşak alan sporcularımızın ileride siyah kuşak ve Türkiye, Avrupa, hatta olimpiyat şampiyonalarında yer aldığını görmek en büyük dileğimiz" dedi.

Programda, Hacılar Belediyesi ve ilçe kaymakamlığının koordinasyonuyla sürdürülen spor projelerinin önemine değinen Başkan Özdoğan, "Kaymakamlık başta olmak üzere, bu projelerde emeği geçen tüm müdürlüklerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Spor okullarımızla gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlıyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sporcuların Taekwondo gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliklerin ardından Başkan Özdoğan, yeni kuşak kazanan sporculara kuşaklarını ve madalyalarını takdim ederek genç sporcuları tebrik etti.