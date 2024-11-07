Genci bıçaklayan 2 kişi, kaçarken düşüp yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 kişi, kaçtıkları sırada düşerek yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan Mimarsinan Parkı’nda meydana gelen olayda Ali Ç. (19) ile Kahraman Mustafa A. (20), iddiaya göre B.Ö.’yü (22) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. B.Ö.; çevredekiler tarafından yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli kaçtıkları sırada Park Caddesi yakınlarında düşerek yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Ç. ile Kahraman Mustafa A. da tedavileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.