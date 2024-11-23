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  • Başkan Özdoğan: 'Tüm eğitim neferlerini kutluyorum'

Başkan Özdoğan: 'Tüm eğitim neferlerini kutluyorum'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenleri bu manidar gün ile tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Özdoğan: 'Tüm eğitim neferlerini kutluyorum'
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenleri bu manidar gün ile tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına ve genç nesillerin yetiştirilmesindeki hayati önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan; Hacılar’da eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahsederek, öğretmenlere yönelik minnettarlığını dile getirdi. Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Öğretmenlik, sabır ve özveri gerektiren, geleceği şekillendiren kutsal bir meslektir. Toplumun gelişiminde ve gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesinde öğretmenlerimizin rolü tartışılmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ unvanını almasının gururunu bugün bir kez daha hissediyor ve tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla anıyorum.”

Hacılar Belediyesi’nin eğitim alanındaki katkılarına değinen Başkan Özdoğan, gençlerin eğitim ve gelişimine destek olmaya devam edeceklerini belirterek; "Hacılar Belediyesi olarak, ilçemizde eğitimin kalitesini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdik. Halit Özkaya Kütüphanesi ve diğer eğitim yatırımlarımızla, öğretmenlerimizin emeklerine destek olmak ve öğrencilerimize daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle anarak, “Bu özel günde, başta ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim neferlerinin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk, görevde olanlara başarılar diliyorum. Eğitim meşalesini gururla taşıyan tüm öğretmenlerimize minnettarız” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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