Başkan Özdoğan 200 milyon TL'lik projeyi inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar ilçesinde yapımı süren ve yaklaşık 200 Milyon TL’lik bir yatırım olan büyük su projesinin çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

Hacılar ilçesinde yapılan su kanalı çalışmalarıyla dere yatakları ıslah edilirken diğer yandan da vatandaşların kullanım rahatlığı için çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da tamamlanıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasdal, kanalın etrafındaki çevre düzenlemesi, kanal boyunca yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklar gibi konularla ilgili istişareler de bulundular. Bu kapsamda, projede yer alan düzenlemelerin ilçeye sağlayacağı katkılar değerlendirilerek, alanda kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

Başkan Özdoğan, bu tür projelerin Hacılar’ın hem altyapısını güçlendireceğini, hem de ilçeye estetik bir değer kattığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanal çevresindeki düzenlemeler, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve rahat ulaşımı için de büyük önem taşıyor. Yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklarla hem konforlu bir ulaşım sağlanacak, hem de muhtemel tehlikelere karşı önlem alınmış olacak. Bu konuda bugün bizimle birlikte alanda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ali Hasdal’a teşekkür ediyorum.”

Başkan Özdoğan ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da sürekli olarak ilçeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Memduh Başkanımız, ilçemize her zaman büyük destek vermiştir. Bu proje de onun desteğiyle daha hızlı ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Kendisine ilçemize kattığı değerler ve her zaman yanımızda olduğu için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasdal ise, projenin Hacılar için büyük bir adım olduğunu ve gerekli çalışmaların en iyi şekilde tamamlanması için iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti. Yapılan bu incelemeler, projenin hızla ilerlemesi ve ilçenin geleceğine yönelik büyük katkılar sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.