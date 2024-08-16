Talasgücü Belediyespor Erciyes 38 FK olacak

Uzun süre Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ettikten sonra 2 sezon önce 3’üncü Lig’e çıkan geçen sezonu orta sıralarda tamamlayan Talasgücü Belediyespor bu sezon çekilen kura sonucu 4’üncü grupta yer almıştı. Sezonun başlamasına yaklaşık 1 ay kala Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Onursal Başkanı Mustafa Yalçın maddi nedenlerden dolayı takımın lige katılmasının imkansız olduğunu açıkladı. Daha sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal’ın çabaları sonucu takım Kayseri amatör futbol camiasına devroldu. İsim ve logo değişimi için çalışmalar başlandı. Erciyes 38 FK isminde karar kılınırken logonun da mavi – beyaz – siyah renklerinden oluşan çalışmanın olması bekleniyor. Yapılacak genel kurulun ardından Serdar Gökhan Esen başkanlığında belirlenecek olan yeni yönetim sezon hazırlıklarına başlayacak.

Takımın mücadele etmeden kapanmayacağını belirten TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, “Başta bu zamana kadar takıma emek veren Mustafa Yalçın, Yunus İloğlu ve Halil Aslan’a teşekkür ederiz. Elimizde bulunan bu takımın göz göre göre kapanmasına gönlümüz razı gelmezdi. Sayın valimizin çabalarıyla Kayseri amatör camiası olarak takıma sahip çıkmak istedik. Yetenekli en az ve yüzde 80’i Kayserili futbolculardan oluşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Çalışmalara hızlı başladık emeği geçen ve elini taşın altına koyanlara teşekkür ediyorum” dedi.