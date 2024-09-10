  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Özdoğan'a MHP İlçe Teşkilatı'ndan 'hayırlı olsun' ziyareti

Başkan Özdoğan'a MHP İlçe Teşkilatı'ndan 'hayırlı olsun' ziyareti

MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve teşkilat üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yeni hizmet binasında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dedi.

Başkan Özdoğan'a MHP İlçe Teşkilatı'ndan 'hayırlı olsun' ziyareti
Kayseri GündemEditör

MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve teşkilat üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a yeni hizmet binasında ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dedi.

MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Belediye Meclis Üyesi Adnan Bayram ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP teşkilatından yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni hizmet binasının Hacılar ilçesine daha verimli hizmetler sunma amacını taşıdığını belirtti. Başkan Özdoğan, “’Önce Türkiye’ diyerek, ülkemiz ve milletimiz için hep birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum kıymetli başkanımız ve yönetimine, ziyaret ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ise Hacılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının, ilçeye ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi. Baloğlu, “İlçemizde belediyemizin halkımıza daha iyi hizmet sunabilmesi açısından bu modern bina son derece önemli bir çalışma oldu. Başkanımız Bilal Özdoğan ve ekibini tebrik ediyorum, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'rüzgâr enerji santrali' kararı
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'rüzgâr enerji santrali' kararı
'Altın faiz kararından sonra yükselişe geçecek'
“Altın faiz kararından sonra yükselişe geçecek”
İki Kişinin öldüğü minibüsteki yolcu: 'Hızlı gitmemesi için uyarmıştık'
İki Kişinin öldüğü minibüsteki yolcu: 'Hızlı gitmemesi için uyarmıştık'
Kayseri Yeşilay'dan ücretsiz bağımlılıkla mücadele danışmanlığı
Kayseri Yeşilay'dan ücretsiz bağımlılıkla mücadele danışmanlığı
Miniklerin ayrılık gözyaşı
Miniklerin ayrılık gözyaşı
Kayseri'de 320 bin öğrenci ders başı yaptı
Kayseri'de 320 bin öğrenci ders başı yaptı