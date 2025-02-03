Başkan Özdoğan, 'Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz' programına katıldı

Hacılar Camii Kebir’de düzenlenen buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, dualar edildi ve manevi atmosfer hep birlikte yaşandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Emekli Kayseri İl Vaizi Mehmet Bektaş sohbet ve dua gerçekleştirdi. Sabah namazını ise Hafız Mustafa Baş kıldırırken, namaz sonrası Hafız Fatih Demir eşliğinde tesbihat ve zikir yapıldı. Programın sonunda Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

"Birlik ve Beraberliğimizi Güçlendiren Programlar Önemli"

Başkan Özdoğan, program sonrası yaptığı açıklamada, “Her ayın ilk cumartesi sabahında hemşehrilerimizle bir araya gelmek, manevi atmosferi hep birlikte yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Camiler, sadece ibadet ettiğimiz değil, aynı zamanda kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, bir araya geldiğimiz özel mekanlardır. Bu programlar, ilçemizdeki birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

Hacılar Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra, manevi değerleri yaşatmaya yönelik programlara da destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan, tüm vatandaşları bu güzel buluşmalara katılmaya davet etti.

Gönül Sofrası Kuruldu

Namaz sonrası Hacılar Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramı ile program, sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı. Vatandaşlar, böylesine anlamlı bir etkinliği düzenleyen Hacılar Belediyesi’ne ve emeği geçen din görevlilerine teşekkür etti.

Başkan Özdoğan, "İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tür manevi programlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul etsin" sözleriyle programı tamamladı.