Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Şubat Ayı İstişare toplantısını gerçekleştirdi

Toplantının açılış ve bilgilendirme konuşmasını yapan Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, kısa bir süre önce Kayseri'ye gelen Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Sami Sorgun'un ziyaretlerini değerlendirdi. Ayrıca, Kayseri Valiliği ev sahipliğinde toplanan İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildiğini belirtti. Vali Çiçek’in, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının intihar olaylarının önlenmesi için destek vereceğini vurguladığını aktardı.

Toplantıda ayrıca, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ve esir takaslarının başladığı, Suriye’deki muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek geçiş hükümeti kurdukları ve Ahmed Şara’nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildiği bilgileri paylaşıldı. İl göç idaresindeki sıkıntılar ve kent konseyinin şehrin geleceğine yönelik çalışmaları da gündeme getirildi.

Bolu’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ahmet Taş, yangındaki ihmallerin ve denetimsizliklerin diz boyu olduğunu belirterek, suçluların hukuk önünde hesap vermesini talep etti. Toplantıda, ATİB Dernek Yetkilisi Ünal Tayfur, Darül Marife Derneği Yetkilisi Mustafa Kapçı, Davud el Kayseri Uygur Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdulgafur Jelil, Peygamber Sevdalıları Yetkilisi Yahya Öz ve Diyanet Vakfı Temsilcisi Fazıl Demirkol duyurular ve taleplerde bulundu.

Çağrıder İnsani Yardım Derneği Onursal Başkanı İsmail Kahraman ise katılımcı kurumlara hoş geldiniz diyerek dernekleri hakkında bilgi verdi. Kahraman, derneklerinin hedeflerinin İslamiyet’i yaşayarak örnek olmak ve tüm kainatı korumak olduğunu ifade etti. Toplantı, Kahraman’ın duasıyla sona erdi.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, Çağrıder İnsani Yardım Derneği temsilcileri ile birlikte topluca fotoğraf çektirdiler.