Başkan Özdoğan, “Bizim doğal adaylık sürecimiz devam ediyor”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Başkan Özdoğan, tamyül yoklaması ve belirlenecek adayların süreciyle ilgili koşarak, “Bizde temayülde oy kullanacak 70’e yakın kademelerimiz vardı. Bu bir yerde partimize olan teveccüh bir yerde mevcut teşkilatlarımızın belediyelerle olan diyaloğu ilişkilerinin güzel olduğunun göstergesi. Temayülün etkisinin sayın genel başkan vekilimiz yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyledi ama akabinde biliyorsunuz temayül, anket, üst kurumlar, alt kurul, üst kurul ve sayın cumhurbaşkanımızın takdiriyle devam eden bir süreç. Temayülde tabi ki başka aday adayları olacak. Bunlar güzel şeyler. Netice de bizler inanmış insanlarız. Davamıza da inanıyoruz ve neticede cenabı Allah neyi takdir ederse o olur. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlarımızla ilgili ne diyor, ‘biz yük olan değil, yük alan insanlarla çalışmak istiyoruz’. Toplum olarak biz eleştiriyi çok çabuk yapıyoruz ama takdir noktasında çok zayıfız. Siyaset farklı bir kulvar ama birbirimize daha çok sahip çıkmalıyız. Bugün Cumhur İttifakı adına da çok rahat konuşabilirim, AK Parti adına da. Çabuk unutuyoruz dediğimiz şu; 2020’nin Mart ayında pandemi yaşadık. Unuttuk biz bunları. Biz depremi unuttuk. Pandemi zamanına baktığımızda biz 5 milyona yakın maske ürettik. Bir belediyenin maske üretir gibi bir mevzuatı yok. Unutuyoruz biz bunları. Depremde Hacılar Belediyesi olarak Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta, Hatay’da elimizden ne geliyorsa yaptık. 70’e yakın personelimiz görev yaptı. Ben ekibime hep şunu söylerim, ‘eksiğimiz olabilir, hatam olabilir, kişisel olarakta eksiğimiz olabilir ama kastımız olmasın’” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM DOĞAL ADAYLIK SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR’

Mevcut belediye başkanlarını doğal aday konumunda olduğunu belirten Başkan Özdoğan, “Bize görev verildiği takdirde görevimize devam ederiz. Tabi ki bunu vatandaşın sandıktaki teveccühü, Cenabı Hakkın lütfu belirleyecek 2019’da da olduğu gibi. Bu ihtimal çerçevesinde birkaç aydır projeler üzerinde çalışıyoruz. İmarla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Yeni dönemde biraz daha ihya ile ilgili, benimde çok istediğim gençlerle okullarda buluşma, etkinlikleri arttırma, kültür merkezimizde 15 günde bir toplumsal konulara değinebilmek, ihya edebilmek adına bir dönemimiz olacak. Bununla beraber yine imarla ilgili çalışmalarımızda devam edecek. Bu noktada ekiplerimiz benden talimatları aldılar çalışıyorlar. Bizi sevenler rahat olsunlar Cenabı Hakkın dediği olur. Yanlış anlayanlar olabilir ama kim ne anlamak istiyorsa anlasın. Siyasette de hayallerim var, meslekte de hayallerim var. Biri benim görevim biri benim mesleğim. Biz bunu izah etmeye çalıştık ama yanlış anlayanlar oldu. Şunun farkındayım bize dua eden, destekleyen çok ciddi bir kitle var. Mevcut belediye başkanlarının herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yok. Doğal aday konumundalar. Bizim doğal adaylık sürecimiz devam ediyor. Bu süreç 1 ay veya 45 gün kadar sürer. Önümüzdeki süreçlerde büyükşehir Belediye Başkan adayımızın açıklanması bekleniyor. Görev yapan tüm belediye başkanlarımız belki, ‘pandemi bütün dünyada oldu, depremde Kayseri’de ucundan etkilendi’ diyebilir ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Kendimi dışarda tutarak söylüyorum, tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Canla başla mücadele edildi. Birileri için çok basit gibi gözüken işlerin basit olmadığını belediye başkanı abilerim, kardeşlerim çok iyi gösterdiler” şeklinde konuştu.