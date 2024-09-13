Başkan Özdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Âlemlerin Efendisi’nin dünyaya teşrif ettiği bu kutlu gecede, ona salât ve selâm olsun. Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mevlid Kandili vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, İslam dünyası için büyük bir anlam ve öneme sahip bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Âlemlerin Efendisi, insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece, kalplerimizi bir kez daha nurlandırıyor. O’nun yaşamı, bizlere rehberlik eden ve insanlığa doğru yolu gösteren bir ışık olarak yolumuzu aydınlatıyor. Bu kutlu gecede, O’na salât ve selâm olsun. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin huzur bulmasını dilerken, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin barış, huzur ve kardeşlik dolu yarınlara vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

Başkan Özdoğan ayrıca, Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğum yıldönümü olan bu mübarek gecede, Hacılar Cami Kebir’de düzenlenecek olan ve Necmettin Nursaçan hocanın dua ve sohbeti ile katılacağı ayrıca Kanal 7’den de canlı olarak yayınlanacak olan kutlama programına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Özdoğan, "Bu özel gecede bir araya gelerek Peygamberimizin sevgisiyle dolu anlar yaşamayı temenni ediyor, tüm halkımızı bu manevi iklime ortak olmaya davet ediyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.