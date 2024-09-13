Başkan Çolakbayrakdar, 'Hayatın tüm renkleri, 7'den 70'e bu çatı altında buluşuyor'

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi de heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kocasinan Akademi’yi ziyaret edip, yeni dönem için yapılması gereken çalışmaları denetleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hayatın tüm renkleri, 7’den 70’e bu çatı altında buluşuyor" dedi.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’nin yaz dönemi kursları tamamlandıktan sonra yeni bir dönem başladı. Güz dönemi kurslarının açılması için yapılması gereken işleri arkadaşlarımızla birlikte kararlaştırdık. Allah nasip ederse güz dönemi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki kurs kayıtlarımız online olarak e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden alınacak. Kocasinan Akademi’de kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, kayıtların mutlaka e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılması olacaktır. 7’den 70’e, kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına hayatın bütün renkleri bu çatı altında" sloganımızla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kocasinan Akademi sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Kocasinan Akademi’de 8 yıl boyunca 130 binden fazla kişi faydalandı. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.