Başkan Özdoğan'dan YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; YKS sınavına girecek öğrencilerle moral ve motivasyonu sağlamak amacıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Özdoğan burada öğrencilere başarı dilerken ayrıca dereceye girecek olanları da altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendireceklerini ifade etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede YKS’ye hazırlanan öğrencilere moral vermek ve onları sınava motive edebilmek için kahvaltılı bir program gerçekleştirdi. Programa Başkan Özdoğan’ın yanı sıra Kaymakam Burak Dertlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve lise son sınıf öğrencileri katıldı. Geçtiğimiz günlerde Hürmetçi Şenliği’nde LGS’de derece yapan öğrencilere çeyrek altın sözü veren Başkan Özdoğan bu kez de, YKS sınavında ilk 150 bine girecek öğrencilere de altın vereceğini belirterek; "Amacımız sizin daha güzel bir Türkiye’de, daha güzel yarınlara büyümeniz için bir nebze olsun moral ve motivasyon vermek. İnşallah haziranın ikinci haftası gireceğiniz sınavda Allah size kolaylık versin. Bir yıl boyunca çalıştınız, emek verdiniz. Sınav her şey demek değil, inşallah gönlünüze göre üniversitelerde okursunuz. Strese gerek yok, strese kapılmayın. Rahat olun ama çok da rahat olmayın. Tatlı telaş her zaman için iyidir. Çıkacak sonuca göre de öğretmenlerinizle ve ailenizle birlikte değerlendirirseniz, iyi bir meslek seçersiniz, mutlu ve huzurlu olursunuz” dedi. Başkan Özdoğan, kahvaltı programında bir müjde de YKS öğrencilerine diyerek; "Ortaokullara bir müjdemiz olmuştu, sizlere de bir müjdemiz olacak. YKS sınavında ilk 150 bine girenlere birer altın hediye edeceğiz. İlk 10 bin ve ilk 20 bine girenler ise vakfımız tarafından ödüllendirilecek. Kayseri’de veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde üniversite kazandığınızda burada bir abiniz olduğunu unutmayın, her zaman bir telefon kadar yakın olacağız” dedi. İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise öğrencilere hitaben; "Çok şükür burada Hacılar da güzel bir ortamda yaşıyoruz, güzel okullarımız var. Belediye başkanımız sağ olsun, böyle bir imkân sağladı. Belediye başkanımız ödülünü vadetti zaten. İnşallah biz de 10 bine giren öğrencilerimize laptop veya eşdeğerinde bir cihaz hediye edelim, tercihi size bırakıyoruz” dedi.

Kahvaltı sonrası öğrenciler tesisi gezip atlarla fotoğraf çektirdi. Başkan ve diğer katılımcılarla keyifli vakit geçirerek motivasyon depoladılar.