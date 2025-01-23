Ümit Özdağ'ın mektubunda 'Kayseri Olayları' detayı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz pazartesi günü ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan gözaltına alındı ardından ‘Halkı kin ve düşmanlığa teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, bir gazeteciye mektup gönderdi Özdağ mektubunda; “Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden bir rapor istenmiş. O rapor gelene kadar adliyeye sevk edilmem bekletildi. 2020, 2021 ve 2022’de attığım x'ler ile ki, hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili değil, Kayseri olayları arasında bağlantı kurularak tutuklama yapıldı. Bu, inanılmaz bir hukuk cinayetidir. Amaç, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi susunca, Öcalan’ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorlar” şeklinde konuştu.