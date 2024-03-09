Başkan Özdoğan, 'Kentsel dönüşüm Hacılar'da devam edecek'

Hacılar Belediye Başkanı ve Adayı Bilal Özdoğan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Yeni dönemde yapacaklarından bahseden Başkan Özdoğan, “Kentsel dönüşüm çalışması bir bütün. TOKİ projemiz ve 3. Etap halesi yapıldı. Temel aşamasındayız. Kentsel dönüşüm bitmez, devam eden işlerimiz olacak. Özellikle belediyemizin önündeki alanın dosyası hazır bakanlığımıza gönderildi. Bu deprem felaketinden dolayı sırasını bekliyor. O alanda hem yeni konutların inşası hem de ticari alanlar yapacağız. Ayrıca camimizin hemen yakınında olan meydanımızdaki alanlarımızda ticari alanların sayısını artıracağız. Yaz başı itibariyle 6 adet ticari alanımızın yapımı tamamlanmış olacak. Bu dükkanları ihale usulüyle alıcılarla buluşturacağız. Meydan dönüşüm projemiz olacak. Kentsel dönüşüm Hacılar’da devam edecek. Yukarı Mahalle’de yoğunluğun az olduğu en fazla 2 kat olmak suretiyle çalışmalarımız olacak. Hacılar Meydanı meydan düzenlemesi yapılacak. 152 dairenin anahtar teslimi yapılacak. Meydanda bir Pazar yeri planlıyoruz. Sosyal donatıları ve yeşil alanları artıracağız” ifadelerini kullandı.