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Başkan Özdoğan sanayi esnafıyla bir araya geldi: 'Hacılar'ın Ekonomik Kalbi Sanayi Sitesi'

Başkan Özdoğan sanayi esnafıyla bir araya geldi: 'Hacılar'ın Ekonomik Kalbi Sanayi Sitesi'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Başkan Özdoğan, esnafların taleplerini dinlerken, sanayi sitesinin Hacılar’ın ekonomik ve sosyal yaşantısındaki önemine vurgu yaptı.

Sanayi Esnafının Önemi

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Başkan Özdoğan, sanayi sitesinin Hacılar’ın ekonomik hareketliliğinin kalbi olduğunu belirterek, “Esnafımızın üretimi ve hizmetiyle ilçemize kattığı değer büyük. Onların taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek bizim için oldukça önemli. Hep birlikte çalışarak Hacılar’ı daha güçlü bir geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Destekler ve Projeler

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak sanayi esnafına sağladıkları desteklerden bahsetti. Belediyenin hizmetlerinin, esnafın günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak ve işlerini geliştirmek amacıyla tasarlandığını ifade ederek, “İlçemizdeki altyapı ve ulaşım projeleri, ticari faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için önemli bir temel oluşturuyor. Sanayi esnafımızın da bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz” dedi.

Esnaftan Teşekkür

Ziyaret sırasında esnaf, Başkan Özdoğan’a ilgisi ve desteği için teşekkür etti. Başkan Özdoğan, esnafın memnuniyetinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Birlikte omuz omuza çalışmaya, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hacılar için ortak hedefimiz, daha iyi bir yaşam ve daha güçlü bir ekonomi” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar genelinde ziyaretlerine ve esnafla olan diyaloglarına devam edeceğini belirterek, vatandaşların taleplerine her zaman açık olduklarını vurguladı.

Haber Merkezi

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