Kayseri Ticaret Odası 2024 Yılı Son Meclis toplantısını gerçekleştirdi

2024 Yılının Değerlendirilmesi

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2024 yılının hem dünya hem de ülkemiz açısından zor bir yıl olduğunu vurgulayarak, “2025 yılında da şehrin üretiminin sürdürülebilirliği odağında çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 2025 yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Gülsoy, KTO'nun diğer odalar arasında en asgari şekilde aidat ve hizmet ücreti aldığını ifade etti.

Suriye Politikası ve Küresel Ekonomi

Gülsoy, Türkiye'nin Suriye politikasını olumlu bir şekilde devam ettirdiğini ve yeni süreci en iyi şekilde okuyan ülke olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılında jeopolitik gerginliklerin arttığını ve küresel ekonominin potansiyelin altında bir büyümeyle yılı kapattığını ifade etti. “Savaşlar, iklim krizi, ekonomik kriz ve gelir eşitsizliği gibi çoklu krizlerin yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz” diye ekledi.

Ekonomik Dengeler ve 2025 Beklentileri

Başkan Gülsoy, ekonomik dengelerin yerli yerine oturtulması gerektiğinin altını çizerek, “Enflasyonla mücadele ederken üretimin, ihracatın ve istihdamın önceliklendirildiği bir denge içerisinde götürülmesini istiyoruz” dedi. 2025 yılı beklentilerini de değerlendiren Gülsoy, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların sürdüğünü ve kredi maliyetlerinin yüksek olmasının ticari hayatı zorlaştırdığını belirtti. Bu süreçte Kredi Garanti Fonu'nun devreye alınması gerektiğini vurguladı.

Oda Faaliyetleri ve Destekler

Gülsoy, KTO olarak 2024 yılında 2 bin 164 kuruluş ve 748 kapanan kuruluş işlemi yapıldığını, yıl boyunca 34 etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. KTO'nun en asgari şekilde aidat ve hizmet ücreti aldığını belirten Gülsoy, üyelerine üst düzey hizmet vermek, rekabet güçlerini ve dış ticaret potansiyellerini artırmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi. “Üyelerini ayıran değil kayıran, bağıran değil bağrına basan, çatışan değil çalışan bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

Sonuç ve Kapanış

Toplantının sonunda Gülsoy, 2025 yılında da şehrin üretiminin sürdürülebilirliği odağında paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Toplantıya katılan tüm üyelere ve basın mensuplarına teşekkür etti.