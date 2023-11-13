Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

28 Mayıs 2023'de gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerinde Kayseri'nin 10 milletvekilinden MHP'nin iki milletvekili hariç hepsinin değişmesi kamuoyunda memnuniyet yaratmıştı. Aynı değişim sürecinin yerel seçimlerde olması bekleniyor.

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  • 13.11.2023 09:24
  • Güncelleme: 13.11.2023 09:24
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

28 Mayıs 2023’de gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerinde Kayseri’nin 10 milletvekilinden MHP’nin iki milletvekili hariç hepsinin değişmesi kamuoyunda memnuniyet yaratmıştı. Aynı değişim sürecinin yerel seçimlerde olması bekleniyor.

Yerel seçimlerde beklenen değişim, yenileşme ve gençleştirme temayülünün tüm partilerin göstereceği adaylarda kendini göstereceği tahmin ediliyor. 

Özellikle Kayseri Merkez belediyelerinde öne çıkan ve 30 yıldır siyaset sahnesinde yerini korumaya çalışan isimlerin değişmesi, yenilenmesi ve gençleştirilmesi gerekiyor.
 

Haber Merkezi

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