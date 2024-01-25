Başkan Özkan'a meclis kürsüsünden teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a ilçeye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek; "Seçim bölgemde bulunan Kayseri’mizin merkezine 38 kilometre mesafede bulunan dokuma halısı, her derde deva gilaburu bitkisi, doğası ve tarihi dokusuyla birlikte şehrimizin gelişmeye açık en potansiyel ilçelerinden olan Bünyan’ımızdan bahsetmek istiyorum. Bünyan, Kayseri’nin ve ulaşılabilir ilçelerinin başında gelmektedir. Kayseri; ülkemizde Selçuklu izlerinin en yoğun görülebileceği şehirdir. Geçmişi 1000’li yıllara kadar giden Bünyan’ımızın tarihsel arka planı oldukça güçlüdür. Bünyan; muhteşem Selçuklu kervansaraylarına ev sahipliği yapmaktadır. Bünyan’ın yeşil olmasına vesile olan Pınarbaşı suyu, aynı zamanda Bünyan’ı ziyaret eden misafirlerin keyifle zaman geçirdiği mesire alanlarına sahiptir. Turizm severlerin yeni ilgi odağı yeşil Bünyan; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Bünyan Kayabaşı Cam Terası misafirlerin beğenisine sunulmuştur. Kayabaşı Cam Teras, açıldığı 6 aylık zaman diliminde yarım milyona yakın ziyaretçiyi misafir etmiştir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu veriler aslında bölgenin turizm potansiyelini ve insanlarımızın turizm alanlarındaki merakını da ortaya koymaktadır. Bünyan’ımız; Kayseri’de bulunan diğer 16 ilçe olduğu gibi Cumhur İttifakı belediyelerinin uhdesinde olan ilçelerimizden bir tanesidir. 2019 yerel seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkanı seçilen ve bu dönem aday gösterilmeyen Özkan Altun Başkanımıza mütevazi, çalışkan ve özverili çalışmalarından ve Bünyan’ımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki mahalli idareler seçimleri için partimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nden Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selahattin Metin Başkanımızın projeleriyle ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın yeşil Bünyan’ımızı sanayi ve turizm merkezi haline getirebilmek için destekleriyle genelden yerele çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle uygulayacağız. Bünyan’ımızı bölgenin en kalkınmış ilçe merkezlerinden biri haline Allah’ın izniyle getireceğiz" ifadleerini kullandı.