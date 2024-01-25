MHP'de 4'e 1 eklendi

Yerel seçim süreçleri hızlandı; siyasi partiler, belediye başkan adaylarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mahalli İdari Seçimleri’nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Cumhur İttifakı Adayı Memduh Büyükkılıç’ı desteklerken 4 ilçede de parti adaylarıyla seçime dahil oldu. 2019 seçimlerinde MHP, Menduh Uzunluoğlu’nu Pınarbaşı’nda, Halit Demir Özvatan’da, Baki Bayrak’ı Sarız’da ve Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım’ı aday gösterdi.

2019 Mahalli İdari Seçimleri’nde Pınarbaşı adayı Menduh Uzunluoğlu oyların yüzde 42,4’ünü, Özvatan adayı Halit Demir yüzde 84’ünü, Sarıoğlan adayı Bekir Ayyıldırım yüzde 39’unu ve Sarız adayı Baki Bayrak oyların yüzde 52,2’sini alarak belediye başkanı seçildi.

2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri’ne gelindiğinde, Cumhur İttifakı’nca yapılan istişareler ve görüşmeler sonrasında 4 ilçede de mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesinde mutabık kalınırken Bünyan’ın da MHP’ye verilmesine karar verildi.

Selahattin Metin’in Bünyan Belediye Başkan adayı olmasıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi, 2024 Mahalli İdari Seçimleri’nde Kayseri’de 5 ilçeden belediye başkan adayı göstermiş oldu.