Başkan Özldoğan: 'Kayseri'de biz bir bütünüz'

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek yeniden seçilmeleri dolayısıyla başarı dileklerini iletti. "Milli değerlerimizi ticaretin merkezine koyan tüm sanayicilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, kendilerine ziyaret ve destekleri için teşekkür ediyorum" diyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "MÜSİAD, Kayseri’mizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri. İşadamlarımızın ve sanayicilerimizin buluştuğu bir derneğimiz. Bizi yakından takip eden ve sürekli iş birliği içinde olduğumuz, bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğumuz bir kuruluş. Dün olduğu gibi bugün de MÜSİAD ile birlikte ilimize ve vatanımıza değer katmaya, katkı vermeye devam edeceğiz inşallah. Hacılar girişimci ruhuyla, çalışkanlığıyla Kayseri’nin önemli ilçelerinden biri. Kayseri’de biz bir bütünüz. Bu noktada da MÜSİAD ile çalışmalarımız yeni döneminde de inşallah devam edecek" şeklinde konuştu. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise, “31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde yeniden Hacılar Belediye Başkanı seçilmenizden dolayı MÜSİAD Kayseri ailesi olarak sizlere bugün bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Rabbim inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte, daha önce yapılan işlerin hem tamamlanmasını hem de daha güzel yeni projelere, hayırlı işlere imza atmanızı nasip eylesin. Bizler özellikle Kayseri’nin girişimci insanlarının bulunduğu bir ilçedeyiz. Bazen de kendi aramızda takılıyoruz; Kayseri’nin en zengin ilçesindeyiz diye veya en zengin ilçesi olarak tarif ediyoruz Hacılar’ı. Bu noktada, buradaki dinamikleri sizler de çok iyi biliyorsunuz. İnşallah Allah güzel işler yapmayı nasip eylesin. Biz tekrar size görevinizde başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer tarafından Başkan Özdoğan’a günün anısına hediye takdim edildi.