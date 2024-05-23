İl Kültür Turizm Müdürü Dursun: 'Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında önemli konuma sahip'

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen Türk mutfağı konulu panel, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panele Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Rektör yardımcıları, Dekanlar, Akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Program kapsamında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun; Kayseri’nin birçok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade ederek “Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin tanıtılması kapsamında programlarımız önem arz ediyor. Farklı lezzetlerimizi de gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz, bu anlamda da haftamız güzel geçiyor, diğer etkinliklerimize de bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Ayrıca Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ön plana çıktığını, “Özellikle kültürlerimizin getirmiş olduğu çeşitlilik, mutfağımızı gün yüzüne çıkarıyor. Bu sebeple dünyada en bilinen ve önemli bir konumda yer alan bir mutfağa sahibiz” diye konuştu.