Başkan Öztürk Dünya Madenciler Gününü kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 4 Aralık Madenciler Günü münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren maden ocaklarını ziyaret etti.

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  • 04.12.2023 16:56
  • Güncelleme: 04.12.2023 17:47
Başkan Öztürk Dünya Madenciler Gününü kutladı
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 4 Aralık Madenciler Günü münasebetiyle ilçede faaliyet gösteren maden ocaklarını ziyaret etti.

Ocaklarda çalışan işçilerin günlerini kutlayan Başkan Esat Öztürk, onlarla sohbet ederek birlikte yemek yedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “4 Aralık Madenciler Günü münasebetiyle maden ocaklarını ziyaret ederek ocak sahiplerinin ve işçilerimizin bu anlamlı günlerini kutladık. Onlar zor bir sektörde çalışıyorlar. Yeri geliyor yerin yüzlerce metre altından maden çıkarıyorlar. Ben hem iş adamlarımıza hem de işçilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim kazadan beladan korusun. İlçe olarak madencilik sektöründe iyi bir durumdayız. Türkiye’nin en büyük 2. Demir Maden Ocağı ilçemizde bulunmaktadır. Bu sektörde çalışan insanlarının kazançları annelerinin ak sütü kadar helal olduğuna inanıyorum. Biz, bu sektörde faaliyet gösteren iş adamlarımıza hem dua ediyoruz, hem de teşekkür ediyoruz. Çünkü ilçemizde bu sektörde dolaylı yoldan 10 bin vatandaşımız ekmek yiyor. Biz onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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