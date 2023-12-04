Büyükkılıç'tan 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ayrancı'ya ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 1'inci İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

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  • 04.12.2023 16:49
  • Güncelleme: 04.12.2023 17:47
Büyükkılıç'tan 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ayrancı'ya ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürmeye devam ederken, kamu kurum kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veriyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı’yı makamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, Başkan Ayrancı’ya görevlerinde başarılar diledi. Büyükkılıç, “Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı’ya makamında nezaket ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrancı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İHA

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