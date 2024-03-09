Başkan Pala, 'Toplumumuzun şehit ve gazilik kavramlarının yüceliğiyle bu kadar hemhal olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz'

‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi kapsamında Kuzu Maydonoz’un Maceraları adlı tiyatro oyunu ile çocuklarla bir araya gelindi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala yaptığı açıklamada, “Tüm şehit ve gazi kavramlarının, şehitlik ve gazilik kavramlarının yüceliğini ve ulviliğini tüm toplumumuza, Türkiye'ye aktarabilmek, yansıtabilmek için mücadele ediyoruz. "Bugün de Küçük Yürekler, Büyük Hayaller Projesi kapsamında tiyatromuzda hemşehrilerimizle beraberiz. Hemşehrilerimizin hem göstermiş olduğu bu ilgiye çok teşekkür ediyoruz hem de toplumumuzun şehit ve gazilik kavramlarıyla o kavramların yüceliğiyle bu kadar hemhal olmasından dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi

‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenirken Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi ve Kayseri Gençlik Meclisi Derneği tarafından yürütülüyor. Kayseri Valiliği ortaklığı ve koordinasyonunda İl Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdullah Gül Üniversitesi ortaklığında yapılan proje kapsamında çocuklarla bir araya gelinerek çeşitli eğitimler veriliyor. Bugün ise şehit ve gazi çocuklarının hazırlamış olduğu Kuzu Maydonoz’un Maceraları adlı tiyatro oyunu sergilendi. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Güzel bir programdı. Geçen yıl aslında ilk başladığımızda bunu gerçekleştirelim dediğimizde büyük bir heyecanla başladık ve gerçekten ne kadar güzel, doğru bir şey yaptığımızı ilk oyunda da görmüştüm ve bugün şunu gördüm; Çok çok daha çocuklar kendini geliştirmiş ve çok çok daha güzel profesyonele yakın hatta profesyonelce sergilediler oyunlarını. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük emek var ve gerçekten bu emeğin arkasında sence buradaki insanlar değil, bunların dışında da gerçekten çok sayıda kişi destek oldu. Kurumlarımız destek oldu. Çok sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala ise, “Vakfımız 1994 yılında kurulmuş olup, 1999 yılında da kamu yararına vakıf statüsünde görevine devam etmektedir. Tüm şehit ve gazi kavramlarının, şehitlik ve gazilik kavramlarının yüceliğini ve ulviliğini tüm toplumumuza, Türkiye'ye aktarabilmek, yansıtabilmek için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda da şehit ve gazi yakınlarımızın sorunlarını hafifletebilmek için de elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bugün de Küçük Yürekler, Büyük Hayaller Projesi kapsamında tiyatromuzda hemşehrilerimizle beraberiz. Hemşehrilerimizin hem göstermiş olduğu bu ilgiye çok teşekkür ediyoruz hem de toplumumuzun şehit ve gazilik kavramlarıyla o kavramların yüceliğiyle bu kadar hemhal olmasından dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Program plaket takdimi ve çocuklara hediye dağıtılmasıyla sona erdi.