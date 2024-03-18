Başkan Palancıoğlu, 'Hayata geçireceğimiz projelerle Melikgazi'mizi daha yukarı taşıyacağız'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçenin kırsal mahalleleri Yeşilyurt, Bağpınar, Vekse ve Güzelköy’e ziyaretler gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Palancıoğlu, vatandaşların hem taleplerini dinledi hem de yeni döneme ilişkin projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerinde ilçedeki gelişmeleri, belediyenin hizmetlerini ve projelerini vatandaşlar ile paylaşarak taleplerini dinleyen Başkan Palancıoğlu, "Mahallelerimizde 5 yıl boyunca butik projeler yaptık. Çocuklarımız mahallesinde hizmet alsın istiyoruz. 21 okul kazandırdık ilçemize. İnşallah yeni dönemde de mahallelerimizde yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 58 mahallemizde bir emek bir hizmetimiz mutlaka var. İlçemize 15 sağlık ocağı, 15 sosyal tesis, 15 kütüphane, 270 yeni park yaptık. Köşk Medrese, Gön Han gibi tarihi değerlerimizi restore ederek gün yüzüne çıkarıyoruz. Hunat Mahallemizde 6 bin metrekare alanda en güzel parklardan birini yaptık. Melikgazi’mizde 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de gerçek belediyeciliği merkezden kırsala, ilçemizin dört bir yanına ulaştıracağız. Üreten, ürettiklerini değere dönüştüren; her alanda öne çıkan bir Melikgazi için var gücümüzle çalışacak, hayata geçireceğimiz projelerle Melikgazi’mizi daha yukarı taşıyacağız. Hep birlikte yine azimle çalışacak, vatandaşlarımıza daha güzel bir Melikgazi hazırlamak için üretmeye, koşturmaya devam ediyoruz. Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin gücünü bizlere gösteren, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim. Destek ve dualarınıza talibiz. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde hep birlikte daha güzel bir Melikgazi için hazırız, kararlıyız" dedi.