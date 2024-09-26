Makam aracıyla içki alemine giden CHP'li Belediye Başkanı kim?

Tv Kayseri'de yayınlanan haber programında haberci Murat Metiner'e konuşan Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, seçim gecesi CHP'li vekilin bazı ilçe belediye başkanının makam aracıyla ilçe mesire alanına gidip rakı içtiğini ve hâlâ içmeye de devam ettiğini iddia etti.

Haber programında Fatih Üzüm, 'Kayseride sözü geçen vekilimimizin bazı belediye başkanı seçim günü makam arabasıyla ilgili ilçenin mesire alanına gidip güzel rakısını içmeyi biliyor. O vekilimizin belediye başkanı hala da devam ediyor. İlgili ilçenin mesire alanına gidip içkisini içiyor.' şeklinde iddialarda bulundu.

Kimsenin içki içip içmediğine karışmadığını söyleyen Fatih Üzüm, içki alemine beytül mal olan makam aracıyla gidilmesini de eleştirdi.

Bu iddialar sonrası CHP'nin Kayseri'de bulunan dört belediye başkanından hangisinin ilçenin mesire alanına makam aracıyla gidip içki alemi yaptığı merak konusu oldu.

Bilindiği gibi Kayseri'nin CHP'li İlçe Belediye Başkanları şunlar:

Deniz Yağan - Pınarbaşı

Mustafa Dursun - Akkışla

Şeref Güleser - Felahiye

Ömer Faruk Eloğlu -Felahiye

Bu fiili kimin işlediği netleşinceye kadar bu dört ilçenin belediye başkanları zan altında kalmaya devam edecek.