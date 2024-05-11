Başkan Palancıoğlu Anneler Gününü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu, ailenin en önemli mihenk taşı olan annelik makamının bir gün değil, her gün anılması gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“İlk adımımızı atarken yanımızda olan, hayata dair tüm öğrenimlerimizde bize rehber olan annelerimize karşı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Annelerimizden alacağımız tek hayır duası, dünyevi yaşamdaki her şeyden daha önemlidir. Bilinçli nesillerin yetişmesi için ilk ve en önemli durak annelerdir. Bu uğurda evlatlarını vatana ve millete hayırlı bir şekilde yetiştiren tüm annelerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Annelerimizi bir gün değil, her gün hatırlamamız gerektiğinin bilincinde olarak başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.’’