Kendi gününde kendi yerinde: Antika Pazarı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve Talas'ın vazgeçilmezleri arasına giren 'Antika Pazarı' kendi gününde ve kendi yerinde antika eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kendi gününde kendi yerinde: Antika Pazarı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve Talas’ın vazgeçilmezleri arasına giren ‘Antika Pazarı’ kendi gününde ve kendi yerinde antika eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana gerek şehir içinden gerekse şehir dışından çok sayıda antika sever ile koleksiyonerin buluştuğu pazar, bu hafta sonu da yine renkli görüntülere sahne olacak. Antika Pazarı, 12 Mart Pazar günü her yaştan insanı misafir edecek.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler, alıcısıyla buluşacak.

Kendi gününde kendi yerinde: Antika Pazarı
Kendi gününde kendi yerinde: Antika Pazarı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri Üniversitesi Filistin halkının yanında
Kayseri Üniversitesi Filistin halkının yanında
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'
Akaryakıtta tek fiyat 15 Mayıs'ta pompaya yansıyacak
Akaryakıtta tek fiyat 15 Mayıs'ta pompaya yansıyacak
AK Partili kadınlar Filistinli anneler için toplandı
AK Partili kadınlar Filistinli anneler için toplandı
Nisan'da Kayseri Havalimanı'nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi
Nisan'da Kayseri Havalimanı'nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi