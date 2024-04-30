Başkan Palancıoğlu Brüksel'de Türkiye'nin sesi oldu

Türkiye’yi yaklaşık 10 yıldır Avrupa’da temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu’nun “Türkiye’deki Son Gelişmeler ve AB-Türkiye İlişkileri” başlıklı oturumunda konuşmacı olarak davet edildiği 29 ve 30 Nisan tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşen toplantıya katıldı.

4 Aralık 2023 tarihinde Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu’nu Kayseri Melikgazi’de misafir eden Başkan Palancıoğlu, Türkiye’deki son gelişmeler ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında çalışma grubu üyelerine konuşma yaptı.

Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grup Başkanı ve Bremen Parlamentosu Başkanı Antje Grotheer’in başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye Raportörü ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Nacho Snchez ile Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın konuşmalarına müteakip konuşmasını yapan Başkan Palancıoğlu, Türkiye’deki güncel gelişmeleri ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile sonuçlarını içeren bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Gazze’de İsrail’in yapmış olduğu katliam ve Ukrayna’da yaşanan savaş konusunda görüşlerini dile getiren Başkan Palancıoğlu, Türkiye’nin güvenliği, terörizm, AB ile vize serbestisi, göç ve mülteciler, enerji ve ulaşım konusu başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde gündem olan konulara yönelik görüşlerini belirtti.

Aynı toplantıda Kahramanmaraş Büyükşehir önceki dönem Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 6 Şubat depremleri ve Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında çalışma grubunu bilgilendirdi.