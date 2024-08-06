Başkan Palancıoğlu'dan sokak hayvan barınağı ile ilgili itiraf

Melikgazi Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 16 gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.

Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi İsmail Enes Menevşe’nin başıboş sokak köpekleriyle ilgili sorusuna karşılık Başkan Palancıoğlu, “Barınağı bırakın; ‘pati parkı’ diye tabir ettiğimiz, vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirebileceği tesisleri dahi yapamıyoruz. Nerede bir proje yapsak, arsa tahsis etsek, bir grup vatandaş toplanıyor ve ‘tesisi burada istemiyoruz’ diyor. O kadar fazla tepki aldık ki hayvanlarla alakalı tesisleri nereye yapacağımızı şaşırdık. Sokak hayvanlarının toplatılması isteniyor fakat hangi mahalleye tesis yapmak istesek mahallenin sakinleri tesisin yapılmasını istemiyor. Bu halde de ne kadar köpek toplarsak toplayalım, baş edemiyoruz. Yalnızca bir köpek, bir yılda 30 yavru doğurabiliyor. Kısırlaştırmayla inanın ki yetişemiyoruz, toplumsal bir bilinç oluşması lazım” dedi.