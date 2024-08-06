Benzine indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması beklenen 1 lira 72 kuruşluk indirim  kesinleşti.

Benzine indirim kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren (05 Ağustos - 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına uygulanması beklenen 1 lira 75 kuruşluk indirim kesinleşti. 46 lira 33 kuruştan satılan benzinin litresi, indirimle birlikte 44 lira 58 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 44,58 TL,
Motorin (dizel): 44.75 TL, 
LPG (otogaz): 23.04 TL.

Haber Merkezi

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